0
0
140
НОВОСТИ

Масштаб экономики Китая превысит 170 трлн юаней к 2030 году — премьер

10:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем экономики КНР увеличится до 170 трлн юаней ($23,8 трлн) к 2030 году, что на 26% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на церемонии открытия 8-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

«Через пять лет экономический масштаб Китая превысит 170 трлн юаней, что внесет новый и значительный вклад в рост мировой экономики», — заявил Ли Цян.

Он отметил, что КНР будет содействовать высококачественному развитию своей экономики, стремиться к расширению внутреннего спроса, стимулируя потребление, и в полной мере раскрывать потенциал своего рынка с населением 1,4 млрд человек.

Реформы макроэкономической политики Китая будут усилены и станут более эффективными, добавил он.

По итогам 2024 года ВВП Китая составил 134,9 трлн юаней (порядка $18,76 трлн). Власти КНР ожидают, что в 2025 году масштаб экономики достигнет 140 трлн юаней ($19,64 трлн).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
13014
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
13352
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12646
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12972
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12992
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12963
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12806
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
13025
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12895
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12695

Возврат к списку