Масштаб экономики Китая превысит 170 трлн юаней к 2030 году — премьер
10:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем экономики КНР увеличится до 170 трлн юаней ($23,8 трлн) к 2030 году, что на 26% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на церемонии открытия 8-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.
«Через пять лет экономический масштаб Китая превысит 170 трлн юаней, что внесет новый и значительный вклад в рост мировой экономики», — заявил Ли Цян.
Он отметил, что КНР будет содействовать высококачественному развитию своей экономики, стремиться к расширению внутреннего спроса, стимулируя потребление, и в полной мере раскрывать потенциал своего рынка с населением 1,4 млрд человек.
Реформы макроэкономической политики Китая будут усилены и станут более эффективными, добавил он.
По итогам 2024 года ВВП Китая составил 134,9 трлн юаней (порядка $18,76 трлн). Власти КНР ожидают, что в 2025 году масштаб экономики достигнет 140 трлн юаней ($19,64 трлн).
