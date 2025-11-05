0
0
142
НОВОСТИ

Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС — генсек ОДКБ

11:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях кратно возросла, что чревато катастрофическими последствиями и вне зоны боевых действий российско-украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где проводятся боевые действия. <…> Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий», — отметил он на XIII Встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ в Москве.

Генсек также подчеркнул, что украинский конфликт сопровождается ужесточением западных санкций против России и Белоруссии, а также непрекращающимися финансовыми вливаниями и поставками Киеву наступательных вооружений из США, стран Европы и их союзников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 05.11.2025
Тела четырех рыбаков найдены в реке Вишере в Прикамье, начата проверка — СК
0
35
12:20 05.11.2025
Ценой гибели тысяч военных ВСУ в «котлах» Зеленский скрывает правду — МО РФ
0
71
12:05 05.11.2025
Украина испытывает дефицит кадров на уровне 30%
0
99
12:00 05.11.2025
Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
0
108
11:20 05.11.2025
Чехия в ближайшее время может сократить военную поддержку Украины — чешский политик
0
256
11:05 05.11.2025
Имамоглу назвал дело о шпионаже против него проявлением беспомощности властей Турции
0
187
11:00 05.11.2025
Зохран Мамдани пообещал на посту мэра Нью-Йорка «остановить Трампа» и его последователей
0
204
10:32 05.11.2025
В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ
0
250
10:20 05.11.2025
У Ирана остался почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
0
278
10:05 05.11.2025
Краснов сообщил, что поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу судов
0
266

Возврат к списку