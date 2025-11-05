Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС — генсек ОДКБ
11:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях кратно возросла, что чревато катастрофическими последствиями и вне зоны боевых действий российско-украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где проводятся боевые действия. <…> Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий», — отметил он на XIII Встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ в Москве.
Генсек также подчеркнул, что украинский конфликт сопровождается ужесточением западных санкций против России и Белоруссии, а также непрекращающимися финансовыми вливаниями и поставками Киеву наступательных вооружений из США, стран Европы и их союзников.
