Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС — генсек ОДКБ

Опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях кратно возросла, что чревато катастрофическими последствиями и вне зоны боевых действий российско-украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где проводятся боевые действия. <…> Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий», — отметил он на XIII Встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ в Москве.

Генсек также подчеркнул, что украинский конфликт сопровождается ужесточением западных санкций против России и Белоруссии, а также непрекращающимися финансовыми вливаниями и поставками Киеву наступательных вооружений из США, стран Европы и их союзников.