В течение ночи перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 40 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА над территорией Воронежской области, 8 БПЛА над территорией Ростовской области, по 6 БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым, 5 БПЛА над территорией Брянской области и по 2 БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей», — сказали в ведомстве.
