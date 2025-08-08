Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 680 тыс. несовершеннолетних иностранцев находятся в России, из которых почти 159 тыс. числятся в реестре контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

