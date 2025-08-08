Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
13:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 84,5 млн тонн без учета новых регионов. Это на 2,3% больше, чем в 2024 году, сообщил ТАСС генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
«84,5 млн тонн по России в целом прогноз по пшенице, без учета новых регионов. В прошлом году урожай пшеницы составил 82,6 млн тонн», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:32 08.08.2025
- Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
- 12:20 08.08.2025
- Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
- 12:05 08.08.2025
- Король Малайзии прибыл в Казань
- 12:00 08.08.2025
- На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона
- 11:32 08.08.2025
- Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении — премьер
- 11:20 08.08.2025
- Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
- 11:05 08.08.2025
- В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию
- 11:00 08.08.2025
- Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
- 11:00 08.08.2025
- Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
- 10:35 08.08.2025
- На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать