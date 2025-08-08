Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 84,5 млн тонн без учета новых регионов. Это на 2,3% больше, чем в 2024 году, сообщил ТАСС генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«84,5 млн тонн по России в целом прогноз по пшенице, без учета новых регионов. В прошлом году урожай пшеницы составил 82,6 млн тонн», — сказал он.