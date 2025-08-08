Польский премьер не хочет встречаться с президентом страны — глава канцелярии президента

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск не хочет встречаться и разговаривать с президентом страны Каролем Навроцким. С таким утверждением выступил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий в эфире телеканала Telewizjа wPolsce24.

«Президент Навроцкий встречается и ищет решений, часто очень трудных, в разговорах со всеми, кроме одного человека, поскольку Дональд Туск не хочет разговаривать [с ним]», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что Навроцкий уже дважды встречался с маршалом (спикером) Сейма Шимоном Холовней, с вице-премьером и министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем, с бывшим главой Минобороны Мариушем Блащаком, а также с руководителями партии «Левые».

Богуцкий получил назначение на пост главы президентской канцелярии 7 августа.

Польские СМИ отмечают, что между Навроцким и Туском существуют натянутые отношения, поскольку они представляют противоположные политические силы. В четверг, 7 августа, Туск предупредил, что, «если потребуется», он «будет безжалостен» в отношениях с новым президентом страны.