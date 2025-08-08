ФРГ приняла негласное решение прекратить работу ведущих СМИ РФ — источник

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство ФРГ приняло негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих СМИ России. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

«Руководством ФРГ принято негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих средств массовой информации России. Основание — „прямая угроза“ для безопасности Германии, которую якобы представляет деятельность российских журналистов», — сказал собеседник агентства. «Целесообразным признано их постепенное „вытеснение“ в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов», — добавил он.