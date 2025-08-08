Шесть туристов эвакуированы с подножия вулкана Крашенинникова — МЧС
13:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестеро туристов, которые были на борту вертолета, совершившего вынужденную посадку у подножия вулкана Крашенинникова, эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«На Камчатке коммерческий вертолет с 6 туристами совершил вынужденную посадку у подножия вулкана. Во время полета пилоту стало плохо, однако он смог посадить судно. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.
