Шесть туристов эвакуированы с подножия вулкана Крашенинникова — МЧС

Шестеро туристов, которые были на борту вертолета, совершившего вынужденную посадку у подножия вулкана Крашенинникова, эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На Камчатке коммерческий вертолет с 6 туристами совершил вынужденную посадку у подножия вулкана. Во время полета пилоту стало плохо, однако он смог посадить судно. К сожалению, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.