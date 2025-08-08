0
0
96
НОВОСТИ

10 человек погибли и 33 пропали без вести после наводнения в китайской провинции Ганьсу

14:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей 10 человек погибли и 33 пропали без вести в результате вызванного ливнями наводнения в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести, эвакуации граждан, находящихся в зоне риска, минимизации людских потерь и скорейшего восстановления связи и транспортного сообщения в регионе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 08.08.2025
В Польше предъявили обвинения в шпионаже гражданину Белоруссии
0
13
14:12 08.08.2025
Зеленский признал невозможность вернуть контроль над утерянными территориями — СМИ
0
77
13:32 08.08.2025
Шесть туристов эвакуированы с подножия вулкана Крашенинникова — МЧС
0
149
13:22 08.08.2025
Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
0
149
13:20 08.08.2025
ФРГ приняла негласное решение прекратить работу ведущих СМИ РФ — источник
0
195
13:05 08.08.2025
Польский премьер не хочет встречаться с президентом страны — глава канцелярии президента
0
219
13:00 08.08.2025
Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
0
203
12:32 08.08.2025
Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
0
218
12:20 08.08.2025
Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
0
241
12:05 08.08.2025
Король Малайзии прибыл в Казань
0
241

Возврат к списку