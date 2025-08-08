10 человек погибли и 33 пропали без вести после наводнения в китайской провинции Ганьсу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей 10 человек погибли и 33 пропали без вести в результате вызванного ливнями наводнения в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести, эвакуации граждан, находящихся в зоне риска, минимизации людских потерь и скорейшего восстановления связи и транспортного сообщения в регионе.