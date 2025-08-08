10 человек погибли и 33 пропали без вести после наводнения в китайской провинции Ганьсу
14:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей 10 человек погибли и 33 пропали без вести в результате вызванного ливнями наводнения в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести, эвакуации граждан, находящихся в зоне риска, минимизации людских потерь и скорейшего восстановления связи и транспортного сообщения в регионе.
