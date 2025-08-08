Зеленский признал невозможность вернуть контроль над утерянными территориями — СМИ
14:12 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский признал невозможность возврата Украине территорий, перешедших под российский контроль. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По ее информации, Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий.
Тем не менее Зеленский признал, что освобождение территорий с помощью вооруженных сил теперь невозможно и необходим поиск дипломатических путей для достижения соглашения, уточняет газета.
