В Польше предъявили обвинения в шпионаже гражданину Белоруссии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Подляского воеводства на востоке Польши направила в Окружной суд в Белостоке обвинительный акт в отношении гражданина Белоруссии Артема К., ему вменяется «заявление о готовности к работе на белорусские спецслужбы».

«2 июня 2025 года прокурор Департамента по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры в Подляском воеводстве направил обвинительный акт в отношении Артема К. в Окружной суд в Белостоке, обвинив его в неудавшейся попытке совершить преступление, связанное с заявлением о готовности действовать в интересах иностранной разведывательной службы против Республики Польша», — говорится в сообщении на сайте Национальной прокуратуры республики. По данным следствия, белорус «в период с 8 по 12 декабря 2024 года в Варшаве заявлял о готовности к работе на белорусские спецслужбы, в т. ч. на КГБ Республики Беларусь».

Артем К. был задержан 19 декабря 2024 года сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности (спецслужба). За вменяемые ему деяния мужчине грозит от 6 месяцев до 8 лет тюремного заключения.