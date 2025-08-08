В Польше предъявили обвинения в шпионаже гражданину Белоруссии
14:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Подляского воеводства на востоке Польши направила в Окружной суд в Белостоке обвинительный акт в отношении гражданина Белоруссии Артема К., ему вменяется «заявление о готовности к работе на белорусские спецслужбы».
«2 июня 2025 года прокурор Департамента по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры в Подляском воеводстве направил обвинительный акт в отношении Артема К. в Окружной суд в Белостоке, обвинив его в неудавшейся попытке совершить преступление, связанное с заявлением о готовности действовать в интересах иностранной разведывательной службы против Республики Польша», — говорится в сообщении на сайте Национальной прокуратуры республики. По данным следствия, белорус «в период с 8 по 12 декабря 2024 года в Варшаве заявлял о готовности к работе на белорусские спецслужбы, в т. ч. на КГБ Республики Беларусь».
Артем К. был задержан 19 декабря 2024 года сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности (спецслужба). За вменяемые ему деяния мужчине грозит от 6 месяцев до 8 лет тюремного заключения.
НОВОСТИ
- 14:12 08.08.2025
- Зеленский признал невозможность вернуть контроль над утерянными территориями — СМИ
- 14:00 08.08.2025
- 10 человек погибли и 33 пропали без вести после наводнения в китайской провинции Ганьсу
- 13:32 08.08.2025
- Шесть туристов эвакуированы с подножия вулкана Крашенинникова — МЧС
- 13:22 08.08.2025
- Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
- 13:20 08.08.2025
- ФРГ приняла негласное решение прекратить работу ведущих СМИ РФ — источник
- 13:05 08.08.2025
- Польский премьер не хочет встречаться с президентом страны — глава канцелярии президента
- 13:00 08.08.2025
- Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
- 12:32 08.08.2025
- Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
- 12:20 08.08.2025
- Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
- 12:05 08.08.2025
- Король Малайзии прибыл в Казань
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать