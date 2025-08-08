Киев будет направлять НАТО списки желаемого оружия США — CNN

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет направлять НАТО списки желаемых американских вооружений для закупки по новому механизму, в рамках которого Европа будет приобретать оружие для Киева у Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, в рамках разработанной схемы Киев сможет направить альянсу свои списки пожеланий с вооружением и прочим оборудованием. Американская сторона определит, имеются ли на складах США достаточные запасы конкретных видов вооружений, а затем передаст списки европейским союзникам, желающим поучаствовать в инициативе.

НАТО, по информации CNN, создаст своего рода «банковский счет» для закупок вооружений США для Украины. Источники уточнили, что на начальном этапе альянс намерен привлечь для этой цели средства в объеме $10 млрд.