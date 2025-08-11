0
Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства вступил в силу

12:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о расширении перечня оснований для прекращения приобретенного гражданства вступил в силу, теперь число оснований превышает 80. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов; принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля — подписан Президентом РФ Владимиром Путиным», — указано на сайте Госдумы. Закон не коснется граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.

Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. В частности, лишение гражданства предусматривается за совершение убийства, насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении малолетних и несовершеннолетних и других преступлений против личности. В перечень преступлений, влекущих лишение гражданства России, вошли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России.

Приобретенного гражданства будут лишать за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

