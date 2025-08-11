Сбер: Искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов

12:40

Сегодня можно наблюдать, как технологические лидеры открывают предприятиям доступ к созданию собственных ИИ-агентов. Об этом говорится в статье первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина на СберПро.

Бизнес и государство вступают в новую эру: генеративный искусственный интеллект становится самостоятельным участником рабочих процессов. Уже сегодня появляются первые агентные ИИ, которые планируют, анализируют, принимают решения — и меняют саму логику управления, говорится в статье.

Следующая ступень развития генеративного искусственного интеллекта — агентные ИИ, системы, которые не просто генерируют контент, а планируют и выполняют конкретные действия, самостоятельно принимают решения, отмечает Александр Ведяхин.

«ИИ-агенты в будущем возьмут на себя широкий спектр рутинных и интеллектуально несложных задач, высвобождая человеческие ресурсы для более комплексной и творческой работы. Генеративный искусственный интеллект открывает новые горизонты для повышения эффективности бизнеса. Например, мы видим, что в розничной торговле ИИ позволяет сократить операционные расходы», – пишет автор.

Ключевой этап в развитии ИИ, по его мнению, — это переход от генерации ответов к выполнению реальных действий. «Вместо того чтобы просто подсказывать, такие системы самостоятельно решают задачи: принимают решения, инициируют действия и взаимодействуют с внешними сервисами — без участия человека. Именно вокруг таких автономных ИИ-агентов сегодня выстраиваются новые бизнес-процессы», – подчеркнул Александр Ведяхин.