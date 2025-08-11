0
Военнослужащие группировки «Центр» освободили Луначарское ДНР — МО РФ

13:00 11.08.2025

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Луначарское в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

