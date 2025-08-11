В пригороде Мадрида предложили установить монумент 300-метрового быка

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Городок Эль-Молар, расположенный в пригороде испанской столицы, официально предложил разместить у себя монумент быка высотой в 300 метров, что сопоставимо с размерами Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщила газета AS.

По ее информации, инициатива, продвигаемая Испанской академией тавромахии, направлена на создание нового национального туристического символа. Интерес к ней уже проявили и другие населенные пункты страны. Так, предложение предусматривает возведение металлической фигуры боевого быка, которая бы могла сравниться по значимости с такими всемирно известными символами, как американская статуя Свободы или комплексом Мачу-Пикчу в Перу. Цель — «сделать ее главным туристическим символом Испании», однако предварительно необходимо найти подходящее место для размещения монумента.

Эль-Молар стал первым муниципалитетом в автономном сообществе Мадрид, официально выдвинувшим свою кандидатуру. Советник по туризму населенного пункта Фернандо Эрнандес заявил, что был удивлен, что Мадрид не подал заявку на возведение монумента. Он считает, что проект «приведет к росту числа рабочих мест и туристов».