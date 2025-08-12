Штраф о неисполнении обязанностей иноагента начали принудительно взыскивать с Монеточки*
10:05 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу в 30 тыс. рублей за уклонение от выполнения обязанностей иноагента в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, известной как Монеточка* (признана в РФ иноагентом). Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.
Материалы поступили приставам из районного суда Екатеринбурга. В них указано, что Гырдымова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП, ей назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок певица его не оплатила. На основе поступивших материалов было открыто исполнительное производство о взыскании указанной задолженности.
В России в отношении артистки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). В случае признания вины певице грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.
НОВОСТИ
- 10:00 12.08.2025
- Зеленский — инструмент в руках США, решать по Украине будут Путин и Трамп — Риттер
- 09:32 12.08.2025
- ГД разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию — Володин
- 09:20 12.08.2025
- Рост военных расходов до 5 % ВВП станет болезненным для стран НАТО — экс-глава альянса
- 09:05 12.08.2025
- Два сотрудника скорой погибли в Горловке в результате атаки ВСУ, еще 2 человека пострадали
- 09:02 12.08.2025
- Анастасия Ракова объявила о развитии в Москве нового формата лечения онкопациентовс учетом индивидуальных особенностей их организма
- 09:01 12.08.2025
- Собянин: Площадь ревматологического центра ГКБ № 1 им. Пирогова увеличена вдвое
- 09:00 12.08.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем
- 22:47 11.08.2025
- Америка еще на три месяца продлила отсрочку введения пошлин в отношении Китая - СМИ
- 19:25 11.08.2025
- Трамп назвал конечную цель его предстоящей встречи с Путиным
- 19:15 11.08.2025
- Зеленский «не является частью встречи» президентов РФ и США на Аляске - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать