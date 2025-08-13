МВД предлагает сделать расцветку для ремня безопасности и запретить заглушки для него

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает законодательно закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

«Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности <…> в требованиях технического регламента „О безопасности колесных транспортных средств“, а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности», — говорится в обзоре.