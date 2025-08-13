Более 30% россиян урежут расходы на цветы и подарки учителям к 1 сентября — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян планируют отдать от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на подготовку ребенка к 1 сентября, при этом более 70% будут экономить хотя бы на одной из статей сборов. Так, более 30% собираются урезать расходы на цветы и подарки учителям, свидетельствуют результаты опроса микрофинансовой компании «Займер» (материал есть в распоряжении ТАСС).

«Три четверти граждан (74,8%) заявили, что будут экономить хотя бы на одной из статей сборов ребенка в школу: более трети опрошенных (35,2%) урежут расходы на цветы и подарки учителям, а каждый пятый (21,9%) сэкономит на тетрадях и канцелярских принадлежностях. Еще 20,0% не будут тратиться на школьный портфель или сумку. А вот на школьной или спортивной форме для ребенка готовы сэкономить меньше всего россиян — 14,3% и 12,9% соответственно», — говорится в материалах.

Согласно опросу, 6 из 10 россиян (59,2%) планируют отдать от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на подготовку ребенка к 1 сентября. В то же время каждый пятый (20,1%) планирует уложиться в бюджет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, почти столько же (19,6%) потратят более 30 тыс. рублей на сборы своего ребенка к учебному году. Наконец, в сумму менее 5 тыс. рублей целятся лишь 1,1% опрошенных.

По мнению половины опрошенных (49,6%), сильнее всего по семейному бюджету бьют сборы в школу младшеклассника. Каждый пятый (19,1%) считает, что дороже всего стоит отправить за парту ученика средних классов, а для 17,1% наиболее затратной видится подготовка к 1 сентября старшеклассника. Еще 14,2% затруднились оценить разницу расходов на сборы детей в школу.

Кроме этого, 7 из 10 россиян (68,7%) заявили, что цены на школьные товары за год выросли значительно. По мнению 19,1% рост был несущественным, а 4,1% и вовсе его не заметили. Оставшиеся 8,1% не смогли охарактеризовать показатель.