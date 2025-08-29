0
НОВОСТИ

Путин не исключает встречу с Зеленским, но она должна быть подготовлена — Песков

13:27 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин допускает встречу с Владимиром Зеленским при условии хорошей подготовки к ней. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля.

