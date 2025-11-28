Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан
16:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась давлению извне из-за сотрудничества с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы реализуем суверенный курс внешней политики. <…> Мы не поддались внешнему давлению и не прекратили взаимодействие [с Россией] ни в одной из важных областей», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:14 28.11.2025
- Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
- 17:12 28.11.2025
- Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
- 17:00 28.11.2025
- Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg
- 16:32 28.11.2025
- Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
- 16:12 28.11.2025
- Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ
- 15:32 28.11.2025
- За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
- 15:12 28.11.2025
- РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
- 15:00 28.11.2025
- ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
- 14:32 28.11.2025
- Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
- 14:12 28.11.2025
- ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать