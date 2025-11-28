0
НОВОСТИ

Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан

16:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась давлению извне из-за сотрудничества с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы реализуем суверенный курс внешней политики. <…> Мы не поддались внешнему давлению и не прекратили взаимодействие [с Россией] ни в одной из важных областей», — сказал он.

