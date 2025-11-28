РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
15:12 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия значительно превосходит Европу в мощи и оснащении сухопутных войск. К такому выводу пришли эксперты Французского института международных отношений (IFRI), результаты исследования приводит газета Le Figaro.
По данным исследования, в котором проводится сравнение возможностей ВС РФ с объединенными силами стран Европы, входящих в НАТО, европейские войска «недостаточно оснащены» военной техникой — артиллерийскими орудиями и снарядами, ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Еще одна слабость Европы заключается в «инфраструктурных и нормативных ограничениях на переброску войск по континенту».
Эксперты также отметили численное превосходство сухопутных войск РФ по сравнению с европейскими странами — порядка 950 тыс. против 750 тыс. Этот разрыв, как подчеркнули в IFRI, подкрепляется разницей в боевой готовности и «политической раздробленностью» Европы.
