Трамп лишил Харрис охраны Секретной службы США — CNN
16:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп распорядился лишить бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера страны Камалу Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники Секретной службы. Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, Харрис ранее получила шестимесячную защиту после окончания срока полномочий. Согласно информации источников, ее должны были продлить еще на год на основании директивы, подписанной бывшим президентом Джо Байденом незадолго до того, как он покинул свой пост.
Распоряжением Трампа эта директива была аннулирована. «Настоящим вам [сотрудникам Секретной службы США] разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные исполнительным меморандумом, помимо тех, которые предусмотрены законом, в отношении следующего лица начиная с 1 сентября 2025 года: бывший вице-президент Камала Харрис», — цитирует документ CNN.
