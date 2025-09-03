Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание — Песков
14:12 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил очень нехорошие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, и мнение немецкого лидера вряд ли может теперь приниматься во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Мерца о том, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине.
Ранее Мерц назвал президента РФ «военным преступником».
