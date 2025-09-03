Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 300 военнослужащих

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1 300 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 135 человек, от действий группировки «Запад» — свыше 230, «Южная» — свыше 200, «Центр» — до 450, на направлении группировки «Восток» — до 225, «Днепр» — до 60 военнослужащих соответственно.