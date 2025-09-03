Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 300 военнослужащих
14:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1 300 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 135 человек, от действий группировки «Запад» — свыше 230, «Южная» — свыше 200, «Центр» — до 450, на направлении группировки «Восток» — до 225, «Днепр» — до 60 военнослужащих соответственно.
НОВОСТИ
- 15:32 03.09.2025
- Саммит ШОС показал, что КНР и РФ стоят во главе нового миропорядка — иранский эксперт
- 15:12 03.09.2025
- Минфин и Минтруд обсуждают модификацию «Семейной ипотеки»
- 15:00 03.09.2025
- Омбудсмены в регионах России просят закрепить за ними право законодательной инициативы
- 14:30 03.09.2025
- Онлайн‑школа «Фоксфорд» начала принимать к оплате бонусы Спасибо
- 14:12 03.09.2025
- Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание — Песков
- 14:00 03.09.2025
- Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ
- 13:50 03.09.2025
- Сбер: Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Индией
- 13:32 03.09.2025
- Карасин призвал канцлера ФРГ серьезно задуматься над своими заявлениями
- 13:20 03.09.2025
- Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
- 13:05 03.09.2025
- Показатель младенческой смертности в РФ сократился до 3,6 промилле — Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать