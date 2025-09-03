Онлайн‑школа «Фоксфорд» начала принимать к оплате бонусы Спасибо

14:30

Программа лояльности «СберСпасибо» совместно с онлайн-школой «Фоксфорд» запустили к началу учебного года возможность оплаты учебных курсов на образовательной платформе бонусами Спасибо. Теперь пользователи «Фоксфорда» могут оплатить до 50% стоимости обучения накопленными бонусами из расчёта 1 бонус = 1 рубль.

Чтобы воспользоваться бонусами, необходимо на странице оплаты выбрать опцию «Списать бонусы Спасибо», после чего войти по Сбер ID. Услуга доступна участникам программы лояльности при оплате заказа картой Сбера и распространяется на все образовательные продукты «Фоксфорда», приобретаемые на условиях полной предоплаты. Бонусы Спасибо можно комбинировать с внутренней валютой онлайн-школы – фоксиками. Покупки по подписке, в рассрочку или с частичной оплатой в акции не участвуют.

Кроме того, к началу учебного года с 1 по 30 сентября 2025 года стартовал розыгрыш бонусов среди участников программы СберСпасибо, совершающих покупки на сайте онлайн - школы «Фоксфорд». Чтобы получить шанс выиграть 10 000 бонусов, достаточно единовременно приобрести обучение на сумму от 2 000 рублей в указанный период. По итогам акции будут определены 10 победителей, каждому из которых начислят по 10 000 бонусов Спасибо до 30 октября.

Присоединиться к программе лояльности, начать копить бонусы или посмотреть их баланс можно в личном кабинете на сайте банка и в приложении СберБанк Онлайн. За первую покупку в «Фоксфорде» пользователи могут получить 5% от стоимости обучения бонусами Спасибо, за последующие — 3%. Максимальный размер кешбэка — 4 000 бонусов за одну операцию и 20 000 в месяц. Начисление осуществляется в течение 14 дней с момента покупки.

«В начале учебного года родители младших школьников чаще всего выбирают курсы английского языка, олимпиадной математики, китайского языка, мнемотехники и “Увлекательной истории человечества” — они помогают детям мягче войти в учебный ритм. По мере взросления приоритеты меняются: у старшеклассников стабильно высокий спрос на математику, русский и английский языки, а также на программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Такие программы дают заметный результат: в 2025 году каждый второй выпускник Фоксфорда сдал ЕГЭ на 80+ баллов, а на ОГЭ более 95% учеников получили 4 и 5. Возможность использовать бонусы Спасибо для оплаты делает качественные образовательные программы доступнее и упрощает выбор подходящего курса для ребёнка», — рассказал Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд».

«Мы продолжаем расширять партнёрскую сеть СберСпасибо, чтобы у наших клиентов было больше способов потратить накопленные бонусы. С началом нового учебного года дополнительное обучение становится необходимостью для многих семей. Теперь часть расходов на занятия с репетиторами и курсы для детей можно компенсировать бонусами программы лояльности», — отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка.