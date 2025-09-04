0
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили 46 БПЛА над регионами России и Черным морем

09:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны России.

«4 сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Волгоградской области, 16 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.

