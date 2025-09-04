0
0
95
НОВОСТИ

Герман Греф: Для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже

09:01 04.09.2025

Ключевая ставка ЦБ на конец 2025 года будет на уровне 14%, такое предположение высказал на пресс-конференции в рамках X Восточного экономического форума президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже. «Снижение ключевой ставки хотя бы на 2 п.п. позволит не допустить дальнейшую стагнацию кредитования», - отметил глава Сбера.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 04.09.2025
Делегация «Талибана» принимает участие в Восточном экономическом форуме
0
74
09:20 04.09.2025
РФ и Китай подписали документы на поставки 106 млрд куб м газа в год — Цивилев
0
100
09:05 04.09.2025
Путин и Зеленский еще не готовы к заключению перемирия, считает Трамп
0
128
09:02 04.09.2025
Дальневосточный федеральный университет перейдет на AI-аналитику от Сбера
0
125
09:00 04.09.2025
Силы ПВО сбили 46 БПЛА над регионами России и Черным морем
0
124
23:07 03.09.2025
Фицо: Если кто-то сейчас и изолирован, так это ЕС
0
642
21:40 03.09.2025
«Коалиция желающих» выглядит пока что теоретически - Зеленский
0
688
21:10 03.09.2025
Британские власти для нелегальных мигрантов снимают частные дома, включая таунхаусы с подогревом пола - СМИ
0
721
20:45 03.09.2025
Когда Трамп говорил о телефонном звонке Путину, на самом деле, он имел ввиду Зеленского – СМИ
0
696
20:30 03.09.2025
Трамп намерен в скором времени провести телефонный разговор с Путиным
0
683

Возврат к списку