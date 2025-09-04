Герман Греф: Для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже
09:01 04.09.2025
Ключевая ставка ЦБ на конец 2025 года будет на уровне 14%, такое предположение высказал на пресс-конференции в рамках X Восточного экономического форума президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По его словам, для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже. «Снижение ключевой ставки хотя бы на 2 п.п. позволит не допустить дальнейшую стагнацию кредитования», - отметил глава Сбера.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября.
