Дальневосточный федеральный университет перейдет на AI-аналитику от Сбера
09:02 04.09.2025
Сбер и Дальневосточный федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. На X Восточном экономическом форуме документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор по развитию ДВФУ Наталья Ватолкина.
Партнёрство нацелено на глубокую цифровую трансформацию управления университетом. Сбер и ДВФУ планируют развивать передовые технологии в финансовом менеджменте, учете и аналитике вуза. Ключевой задачей станет интеграция в работу университета платформ Сбера «Навигатор BI» и Process Mining. Эти AI-инструменты визуальной и процессной аналитики помогут руководящему составу повысить прозрачность и эффективность деятельности университета, а также позволят легче принимать управленческие решения на основе данных.
«Мы объединяем академический потенциал одного из ведущих вузов страны с технологическими возможностями Сбера, – отметил Тарас Скворцов. – Наша задача — помочь повысить эффективность управления университетом с помощью современных AI-решений Сбера для финансовой аналитики и отчётности. Наши платформы "Навигатор BI" и Process Mining уже используют организации различного профиля, включая университеты, в разных регионах страны. Вместе с ДВФУ мы совершенствуем финансовый менеджмент в университете, что открывает дорогу к качественным улучшениям во всех образовательных процессах».
«Цифровая трансформация — ключевой элемент стратегии развития ДВФУ, который позволяет нам поддерживать статус кампуса мирового уровня, – сказала Наталья Ватолкина. – У нас успешно функционирует система «Умный кампус» — интеллектуальная система управления имущественным комплексом, которая позволяет грамотно распоряжаться ресурсами, повышает безопасность и постоянно улучшает условия пребывания студентов, сотрудников и гостей кампуса. Недавно все серверы университета были переведены в современное «Публичное облако», что значительно повысило надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры. Сотрудничество со Сбером в области AI-аналитики позволит нам совершенствовать управленческие процессы и обеспечить высокие стандарты в образовании и науке».
