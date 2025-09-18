Армия Китая пресечет любые попытки внешних сил вмешаться в тайваньский вопрос — глава МО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет решительно противостоять сепаратизму и попыткам внешнего вмешательства в вопрос острова Тайвань. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

«НОАК выступает в качестве непобедимой силы в деле защиты национального единства и никогда не допустит реализации любых сепаратистских замыслов по обеспечению независимости Тайваня. Мы всегда готовы сокрушить любые попытки вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос», — подчеркнул он, выступая на церемонии открытия официальной части 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности, который проходит в Пекине.