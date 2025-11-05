0
0
42
НОВОСТИ

Ценой гибели тысяч военных ВСУ в «котлах» Зеленский скрывает правду — МО РФ

12:20 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских военных Владимир Зеленский пытается скрыть правду от украинцев и западных спонсоров, чтобы продолжать войну. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ценой бесславной гибели в „котлах“ тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков», — сообщили в военном ведомстве.

