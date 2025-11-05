Уровень бедности в России сократился в 4 раза с 2000 года — Котяков
13:20 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень бедности в России с 2000 года сократился в четыре раза и в 2024 году составил 7,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Каждая из национальных целей [развития России] имеет свой ряд объективных показателей, характеризующих достижение цели. Одним из основных показателей повышения благополучия является снижение уровня бедности. И в этом вопросе мы достигли существенного прогресса, — отметил Котяков, выступая на саммите ООН по социальному развитию, который проходит в катарской столице. — Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года».
