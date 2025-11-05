Сбер стал партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals в Санкт-Петербурге

13:07

Сбер выступит партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals, который пройдет в Санкт-Петербурге 15–17 декабря 2025 года. Это крупнейшее студенческое соревнование по программированию в регионе, где встретятся лучшие команды стран Северной Евразии. В соревнованиях ежегодно участвует более 70 000 студентов из более чем 3400 университетов по всему миру.

В сентябре 2025 года команда факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета стала абсолютным чемпионом ICPC World Finals. Максим Туревский и Леонид Данилевич (4-й курс бакалавриата «Математика» СПбГУ), а также Федор Ушаков (1-й курс магистратуры «Современная математика» СПбГУ) под руководством тренера Ивана Казменко решили 11 из 12 задач и опередили команды из MIT, Stanford и 136 других университетов мира.

Сбер пригласил команду чемпионов на работу в технологические подразделения компании. Например, в IT-команду блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», которая разрабатывает мультиагентные системы на базе нейросети ГигаЧат.

Помимо приглашения на работу, Сбер запустил кампанию в поддержку чемпионов. С 27 октября портреты победителей появились на цифровых билбордах в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Для нас поддержка ICPC — это часть большой и последовательной работы, – отметил Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера. – Мы поддерживаем талантливых программистов на всем их пути — от школьных олимпиад до международных финалов среди студентов. Для нас важно, чтобы у тех, кто способен решать задачи мирового уровня, была возможность строить технологическое будущее в нашей стране».

«Команды СПбГУ уже в пятый раз завоевывают абсолютное первенство на чемпионатах ICPC, это подтверждает качество российского IT-образования и лидирующие позиции нашего университета, – сказал Виктор Петров, декан факультета математики и компьютерных наук СПбГУ. – Конечно, многое зависит и от личных качеств ребят: целеустремленности, силы воли и находчивости. Поздравляем наших победителей и ждем дальнейших успехов!»

Финал ICPC Northern Eurasia Finals пройдет в Санкт-Петербурге 15–17 декабря 2025 года. Участники финала будут решать алгоритмические задачи, требующие глубоких знаний математики, алгоритмов и программирования. Победители получат право представлять регион на мировом финале ICPC в следующем году.