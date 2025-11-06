Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац объявил о введении режима закрытой военной зоны на одном из участков границы с Египтом. По его словам, это направлено на предотвращение контрабанды оружия, которое перебрасывается через границу с помощью беспилотников.

«Я поручил Армии обороны Израиля объявить район, прилегающий к израильско-египетской границе, закрытой военной зоной и соответствующим образом изменить правила открытия огня, чтобы бороться с угрозой использования беспилотников, угрожающих безопасности государства», — написал Кац на своей странице в соцсети X.

Министр добавил, что согласовал с главой Службы общей безопасности Давидом Зини решение признать контрабанду оружия с помощью беспилотников «террористической угрозой». «Контрабанда оружия с помощью беспилотников является частью войны в Газе и нацелена на снабжение наших противников вооружением, так что нужно принять все меры, чтобы остановить ее. Сегодня мы объявляем войну тем, кто вовлечен в контрабанду, и по любому, кто войдет в запрещенную зону, будет нанесен удар», — предупредил Кац.