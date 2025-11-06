0
0
195
НОВОСТИ

Глава МО Израиля объявил участок границы с Египтом закрытой военной зоной

13:20 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац объявил о введении режима закрытой военной зоны на одном из участков границы с Египтом. По его словам, это направлено на предотвращение контрабанды оружия, которое перебрасывается через границу с помощью беспилотников.

«Я поручил Армии обороны Израиля объявить район, прилегающий к израильско-египетской границе, закрытой военной зоной и соответствующим образом изменить правила открытия огня, чтобы бороться с угрозой использования беспилотников, угрожающих безопасности государства», — написал Кац на своей странице в соцсети X.

Министр добавил, что согласовал с главой Службы общей безопасности Давидом Зини решение признать контрабанду оружия с помощью беспилотников «террористической угрозой». «Контрабанда оружия с помощью беспилотников является частью войны в Газе и нацелена на снабжение наших противников вооружением, так что нужно принять все меры, чтобы остановить ее. Сегодня мы объявляем войну тем, кто вовлечен в контрабанду, и по любому, кто войдет в запрещенную зону, будет нанесен удар», — предупредил Кац.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 06.11.2025
GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
0
30
14:32 06.11.2025
ЕС строит стены в отношениях с РФ, но история все расставит по местам — Песков
0
59
14:12 06.11.2025
Белоруссия не несет ответственности за последствия решения Литвы о закрытии границы — МИД
0
114
14:00 06.11.2025
Поручение Путина задуматься о ядерных испытаниях Запад воспринял эмоционально — Песков
0
133
13:32 06.11.2025
Египтянин Халед аль-Анани утвержден новым гендиректором ЮНЕСКО
0
156
13:05 06.11.2025
Британцы подсчитали, что авария на ЗАЭС заразит радиацией граждан ЕС вблизи Украины — СВР
0
217
13:00 06.11.2025
У Красноармейска и Димитрова за сутки уничтожены более 220 военных ВСУ
0
210
12:40 06.11.2025
Представлена программа международной конференции AI Journey 2025
0
219
12:32 06.11.2025
ВС РФ отразили три атаки ВСУ с целью прорвать окружение в Харьковской области
0
226
12:20 06.11.2025
В Сингапуре будут пороть розгами за мошенничество в интернете — WP
0
253

Возврат к списку