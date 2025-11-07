0
Замминистра культуры Литвы подал в отставку после заявления о визитах в РФ после 2014 года

14:12 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра культуры Литвы Александрас Брокас, вступивший в должность во вторник, решил покинуть занимаемый пост после того, как сообщил, что посещал Россию после 2014 года.

«Уважаемые коллеги, представители культурного сообщества, друзья и все, кому небезразлична литовская культура, сегодня я решил уйти в отставку с должности замминистра культуры», — приводит его слова портал Delfi.

Брокас отметил, что в последние дни в публичном пространстве возникло множество дискуссий и спекуляций вокруг его персоны, «целью некоторых из них была не истина, а репутационная атака». «Поэтому сегодня я ухожу в отставку, чтобы сохранить этот принцип [достоинства], чтобы министерство могло работать без тени разрушения, а общественность — без сомнений в его прозрачности», — добавил он.

Ранее политик признался, что после 2014 года неоднократно посещал Москву, поскольку снимал фильм. Кроме того, после вступления в должность Брокас подвергся критике в публичном пространстве за свой предыдущий опыт работы ритмологом.

В октябре Игнотас Адомавичюс, занимавший пост министра культуры Литвы немногим более недели, объявил о решении уйти с должности после отказа дать прямой ответ на вопрос журналистки о принадлежности Крыма.

