За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 93 украинских БПЛА

09:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 45 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Краснодарского края, 7 — над территорией Нижегородской области, 4 — над территорией Воронежской области, 20 — над акваторией Черного моря и 8 — над акваторией Азовского моря», — рассказали в Минобороны.

