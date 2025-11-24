ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области», — говорится в сообщении.