ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
13:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области», — говорится в сообщении.
