Европа вслед за США восстановит экономические связи с РФ, уверен экс-глава МИД Польши
14:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа захочет воспользоваться преимуществами потенциального российско-американского сотрудничества. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM экс-глава МИД Польши (2018-2020) Яцек Чапутович.
«Если Россия станет партнером США, то другие европейские страны тоже захотят воспользоваться этим», — отметил он. Как подчеркивает Чапутович, в американском предложении по урегулированию конфликта на Украине много внимания уделяется будущему партнерству США и России. По мнению экс-дипломата, Варшава психологически не готова к таким изменениям, но ей также придется вернуться к сотрудничеству с РФ.
Кроме того, Чапутович допустил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию при участии американского капитала. В этом случае Польша будет вынуждена закупать газ у России, поскольку в этом будут заинтересованы США, предположил бывший глава польской дипломатии.
НОВОСТИ
- 15:32 24.11.2025
- Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию
- 15:30 24.11.2025
- ИИ против Альцгеймера: на конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства
- 15:12 24.11.2025
- Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании
- 15:00 24.11.2025
- США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение — NYT
- 14:12 24.11.2025
- План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США — FT
- 14:00 24.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
- 13:32 24.11.2025
- ЕС и США не будут защищать интересы Грузии — генсек правящей партии
- 13:22 24.11.2025
- Венчурный эксперт: Данные — новая нефть, а главная валюта венчура — экспертиза и отношения
- 13:20 24.11.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
- 13:05 24.11.2025
- РФ не получала «женевского» варианта плана США по Украине — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать