Европа вслед за США восстановит экономические связи с РФ, уверен экс-глава МИД Польши

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа захочет воспользоваться преимуществами потенциального российско-американского сотрудничества. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM экс-глава МИД Польши (2018-2020) Яцек Чапутович.

«Если Россия станет партнером США, то другие европейские страны тоже захотят воспользоваться этим», — отметил он. Как подчеркивает Чапутович, в американском предложении по урегулированию конфликта на Украине много внимания уделяется будущему партнерству США и России. По мнению экс-дипломата, Варшава психологически не готова к таким изменениям, но ей также придется вернуться к сотрудничеству с РФ.

Кроме того, Чапутович допустил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию при участии американского капитала. В этом случае Польша будет вынуждена закупать газ у России, поскольку в этом будут заинтересованы США, предположил бывший глава польской дипломатии.