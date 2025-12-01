0
0
0
НОВОСТИ

США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий — ABC News

22:40 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде, не принесли прогресса по ключевому и наиболее сложному вопросу — территориальных уступок. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Источник, ознакомленный с ходом переговоров, заявил, что Киев «не готов уступить территорию». При этом, указывает телеканал, госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу «продуктивной», отметив, что был достигнут «дополнительный прогресс» в других областях.

ABC News отмечает, что на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако признаков прорыва по самым сложным пунктам, включая территориальный вопрос, нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 01.12.2025
Передача Украине активов РФ станет их нелегальной конфискацией — премьер Словакии
0
177
21:22 01.12.2025
Сбер ID стал новым способом входа на сайте S7 Airlines
0
215
21:20 01.12.2025
Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии — Сийярто
0
222
20:40 01.12.2025
Нидерланды и Украина договорились о создании совместного производства БПЛА
0
251
20:00 01.12.2025
ЕС уже потратил на Украину свыше 187 млрд евро — Каллас
0
291
19:40 01.12.2025
Число ВИЧ-инфицированных россиян не превышает 1 млн человек – специалист Минздрава РФ
0
318
19:20 01.12.2025
Упавший в Белоруссии литовский БПЛА был разведывательным — ТВ
0
333
19:19 01.12.2025
Баку готов к углублению сотрудничества с ЕС в сфере энергетической безопасности
0
317
19:19 01.12.2025
Воспитанники московских центров для детей-сирот попробовали себя в роли нефтяников
0
314
18:40 01.12.2025
Более 2 млн китайских туристов посетят Россию в 2026 г. — МЭР
0
339

Возврат к списку