США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий — ABC News

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде, не принесли прогресса по ключевому и наиболее сложному вопросу — территориальных уступок. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Источник, ознакомленный с ходом переговоров, заявил, что Киев «не готов уступить территорию». При этом, указывает телеканал, госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу «продуктивной», отметив, что был достигнут «дополнительный прогресс» в других областях.

ABC News отмечает, что на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако признаков прорыва по самым сложным пунктам, включая территориальный вопрос, нет.