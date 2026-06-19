Россия уже давно развернулась в сторону Азии, отметили в Кремле

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже давно развернулась в сторону Азии, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях саммита Россия — АСЕАН.

«Давно уже все развернуто», — сказал он в комментарии «Вестям», отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также дал высокую оценку прошедшему саммиту. «Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, тоже были очень позитивные, такие полезные», — сказал Ушаков.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН прошел в столице Татарстана 17–18 июня. Он был посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.