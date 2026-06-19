Россия уже давно развернулась в сторону Азии, отметили в Кремле
11:20 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия уже давно развернулась в сторону Азии, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях саммита Россия — АСЕАН.
«Давно уже все развернуто», — сказал он в комментарии «Вестям», отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля также дал высокую оценку прошедшему саммиту. «Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, тоже были очень позитивные, такие полезные», — сказал Ушаков.
Юбилейный саммит Россия — АСЕАН прошел в столице Татарстана 17–18 июня. Он был посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
НОВОСТИ
- 11:36 19.06.2026
- Сечин: «Роснефть» создала высокоэффективный буровой бизнес с парком из 340 буровых установок
- 11:32 19.06.2026
- Каллас призвала требовать от Москвы уступок на переговорах
- 11:10 19.06.2026
- Сбер присоединился к проекту АСИ по сохранению памяти о российских ученых
- 11:08 19.06.2026
- Консервативный подход к оценке эффекта роста цен на нефть себя оправдал, считает глава «Роснефти»
- 11:05 19.06.2026
- Большинство поляков считают, что Зеленского следует лишить ордена Белого орла — опрос
- 11:04 19.06.2026
- Судоверфь «Звезда» уже передала заказчикам с 2020 года 9 судов
- 11:00 19.06.2026
- Блок Карапетяна потребовал у Конституционного суда Армении аннулировать результаты выборов
- 10:55 19.06.2026
- «Роснефть» организовала активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта «Сахалин-1» — Сечин
- 10:53 19.06.2026
- Первую очередь порта проекта «Восток ойл» введут в эксплуатацию уже в сентябре
- 10:45 19.06.2026
- Приморский металлургический завод будет введен в эксплуатацию в 2029 году - Сечин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать