Сечин: «Роснефть» создала высокоэффективный буровой бизнес с парком из 340 буровых установок

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Показатели в геологоразведке наглядно подтверждают, что «Роснефть» занимает лидирующие позиции в области эффективного освоения ресурсной базы, заявил глава компании на заседании годового собрания акционеров компании за 2025 год. По его словам, в прошлом году были открыты 6 новых месторождений и 112 залежей с запасами углеводородов более 250 млн т н.э. В результате, после проведения аудита запасов по международной классификации PRMS запасы углеводородов «Роснефти» по категории 2Р составляли 11,5 млрд т н.э. При этом восполнение добычи приростом запасов составило 122%, а «Роснефть», в отличие от многих международных конкурентов, обеспечена запасами почти на полвека вперед, подчеркнул Сечин. По его данным, проходка в эксплуатационном бурении в 2025 году превысила 11,8 млн м, в эксплуатацию было введено около 3 000 новых скважин, три четверти из которых – горизонтальные. «Отдельно отмечу, что в «Роснефти» создан высокоэффективный буровой бизнес с действующим парком из 340 буровых установок различной грузоподъемности в мобильном и эшелонном исполнении. Это почти на треть больше, чем количество буровых во всем Пермском бассейне США», - сообщил глава «Роснефти».