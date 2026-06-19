Цифровизация и технологическая трансформация компании принесут «Роснефти» экономический эффект в 100 млрд рублей
12:01 19.06.2026
«Роснефть» в своей производственной деятельности уделяет особое внимание цифровой и технологической трансформации, заявил глава компании на заседании годового общего собрания акционеров ПАО «Роснефть» за 2025 год. По его словам, этии инструменты позволяют конвертировать цифровые технологии в измеримый финансовый эффект, который в 2026 году превысит 100 млрд руб.
«Отмечу, что за первые 4 месяца 2026 года он уже достиг 44 млрд рублей, - подчеркнул Сечин. - Так, например, наши уфимские специалисты разработали и запатентовали первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб. Он представляет собой модульную конструкцию, которая позволяет изменять конфигурацию оборудования в зависимости от осложняющих факторов, распространенных в регионе добычи. Производительность комплекса доходит до 21 тыс. труб в месяц. Главное преимущество разработки – минимальное участие человека. В результате применения доля ручных операций сократится на 53%, при этом производительность вырастет на 25%».
По словам Сечина, цифровизация и информационные технологии не воспринимаются в компании как поддерживающий сервис или вспомогательная функция. «Для нас это один из драйверов роста операционной и экономической эффективности бизнеса, - сказал глава «Роснефти». - Наш подход строится на трех ключевых столпах: развертывание единых платформенных решений, сквозная унификация ИТ-систем и прямое внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы».
В частности, с помощью технологий обеспечен сбор и контроль более 85% всех технологических параметров компании, среди которых 100% данных буровых станков, 96% работы скважинного фонда, 98% установок нефтеперерабатывающих заводов, 62% счетчиков электроэнергии. «Это соответствует лучшим мировым практикам наших западных партнеров», - подчеркнул Сечин.
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