Минэнерго Казахстана ожидает роста цены на товарный газ в стране на 33% с 1 июля
12:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на товарный газ, как ожидается, вырастет на 33% в Казахстане с 1 июля в связи с подготовкой к отопительному сезону и обновлением инфраструктуры. Об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций при президенте республики.
«В этом году с 1 июля мы ожидаем, что средняя цена на товарный газ увеличится на 33%. Это все делается для того, чтобы мы могли обеспечить своевременное прохождение отопительного периода и для замены газовой инфраструктуры», — ответил он на вопрос о том, стоит ли ожидать дальнейшего повышения цен на газ. При этом замминистра подчеркнул, что «резкого скачка» тарифов для физлиц не ожидается, данный вопрос министерство держит на контроле.
Туткышбаев отметил, что сокращение добычи газа из-за технических сбоев на месторождении Тенгиз и других месторождениях Казахстана не сказалось на обеспечении этим ресурсом населения страны, «потому что национальный оператор QazaqGaz обеспечивал потребление газа за счет транзитного газа».
НОВОСТИ
- 13:12 19.06.2026
- Евробюрократы сознают отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС — СВР РФ
- 13:00 19.06.2026
- Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для возобновления диалога с США — CNN
- 13:00 19.06.2026
- Вся добытая «Роснефтью» нефть продана - Игорь Сечин
- 12:55 19.06.2026
- Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» расширяет масштаб природоохранных проектов
- 12:48 19.06.2026
- Собянин: Карта москвича — одна из самых функциональных социальных карт в мире
- 12:36 19.06.2026
- «Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов в РФ - Сечин
- 12:34 19.06.2026
- Сечин: Все заправки «Роснефти» продолжат работать стабильно
- 12:33 19.06.2026
- Игорь Сечин: Поставки нефтепродуктов на российский рынок – в приоритете у «Роснефти»
- 12:32 19.06.2026
- Министр обороны Украины владеет сетью мошеннических кол-центров — депутат Рады
- 12:20 19.06.2026
- С начала года погибли два сотрудника ЗАЭС, еще шестеро получили ранения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать