Минэнерго Казахстана ожидает роста цены на товарный газ в стране на 33% с 1 июля

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на товарный газ, как ожидается, вырастет на 33% в Казахстане с 1 июля в связи с подготовкой к отопительному сезону и обновлением инфраструктуры. Об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций при президенте республики.

«В этом году с 1 июля мы ожидаем, что средняя цена на товарный газ увеличится на 33%. Это все делается для того, чтобы мы могли обеспечить своевременное прохождение отопительного периода и для замены газовой инфраструктуры», — ответил он на вопрос о том, стоит ли ожидать дальнейшего повышения цен на газ. При этом замминистра подчеркнул, что «резкого скачка» тарифов для физлиц не ожидается, данный вопрос министерство держит на контроле.

Туткышбаев отметил, что сокращение добычи газа из-за технических сбоев на месторождении Тенгиз и других месторождениях Казахстана не сказалось на обеспечении этим ресурсом населения страны, «потому что национальный оператор QazaqGaz обеспечивал потребление газа за счет транзитного газа».