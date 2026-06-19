0
0
146
НОВОСТИ

Минэнерго Казахстана ожидает роста цены на товарный газ в стране на 33% с 1 июля

12:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на товарный газ, как ожидается, вырастет на 33% в Казахстане с 1 июля в связи с подготовкой к отопительному сезону и обновлением инфраструктуры. Об этом заявил заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций при президенте республики.

«В этом году с 1 июля мы ожидаем, что средняя цена на товарный газ увеличится на 33%. Это все делается для того, чтобы мы могли обеспечить своевременное прохождение отопительного периода и для замены газовой инфраструктуры», — ответил он на вопрос о том, стоит ли ожидать дальнейшего повышения цен на газ. При этом замминистра подчеркнул, что «резкого скачка» тарифов для физлиц не ожидается, данный вопрос министерство держит на контроле.

Туткышбаев отметил, что сокращение добычи газа из-за технических сбоев на месторождении Тенгиз и других месторождениях Казахстана не сказалось на обеспечении этим ресурсом населения страны, «потому что национальный оператор QazaqGaz обеспечивал потребление газа за счет транзитного газа».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 19.06.2026
Евробюрократы сознают отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС — СВР РФ
0
36
13:00 19.06.2026
Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для возобновления диалога с США — CNN
0
76
13:00 19.06.2026
Вся добытая «Роснефтью» нефть продана - Игорь Сечин
0
73
12:55 19.06.2026
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» расширяет масштаб природоохранных проектов
0
80
12:48 19.06.2026
Собянин: Карта москвича — одна из самых функциональных социальных карт в мире
0
91
12:36 19.06.2026
«Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов в РФ - Сечин
0
114
12:34 19.06.2026
Сечин: Все заправки «Роснефти» продолжат работать стабильно
0
120
12:33 19.06.2026
Игорь Сечин: Поставки нефтепродуктов на российский рынок – в приоритете у «Роснефти»
0
120
12:32 19.06.2026
Министр обороны Украины владеет сетью мошеннических кол-центров — депутат Рады
0
140
12:20 19.06.2026
С начала года погибли два сотрудника ЗАЭС, еще шестеро получили ранения
0
149

Возврат к списку