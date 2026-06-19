«Роснефть» добилась одного из наиболее высоких дебитов скважин за последние 10 лет - Сечин
12:03 19.06.2026
«Роснефть» активно использует инструменты интенсификации добычи на горизонтальных скважинах, среди которых ключевым остается технология гидроразрыва пласта (ГРП), заявил глава компании на годовом общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год. По его словам, в отчетном году доля горизонтальных скважин с многостадийным ГРП достигла практически половины от всех введенных скважин.
Сечин отметил, что опыт и высокая квалификация специалистов компании позволяют постоянно совершенствовать технологию проведения ГРП. «Так, в отчетном году один из наших крупнейших добывающих активов «Самотлорнефтегаз» установил отраслевой рекорд, впервые осуществив 40-стадийный ГРП за 24 часа. Глубина ствола скважины составила 3 469 м, длина горизонтального участка – около 1200 м. Коэффициент ее продуктивности превышает средние показатели соседних скважин до четырех раз», - сообщил глава «Роснефти».
Он подчеркнул, что впечатляющих результатов удалось добиться и на основном добывающем предприятии «Роснефти», в компании «Юганскнефтегаз», которая ведет добычу с 1964 года. «В частности, был выполнен 30-стадийный гидроразрыв со 116-ю трещинами и закачкой 9 тыс. т расклинивающего агента, что позволило добиться одного из наиболее высоких дебитов скважин из залежей трудноизвлекаемой нефти за последние 10 лет», - сообщил Сечин.
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