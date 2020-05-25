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Антитела нашли у ученых из центра им. Гамалеи, проверивших на себе вакцину от коронавируса

12:05 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антитела к коронавирусу были выявлены у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые добровольно протестировали на себе разрабатываемую ими вакцину. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть. <...> Естественно [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих", - сказал он в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

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