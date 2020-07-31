Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
19:40 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан не будет вести какие-либо переговоры с самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с молодежью в Балакенском районе на северо-западе страны.
"Мне недавно сообщили, что премьер-министр Армении выдвинул Азербайджану семь условий. <…> Одно из них заключается в том, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республикой". Это невозможно. Мы неоднократно заявляли об этом. Потому что "Нагорно-Карабахской Республики" нет, такую "республику" никто не признает", - сказал Алиева, текст выступления которого опубликован в четверг на сайте главы государства. По его словам, армянская сторона должна заранее знать, что это "абсолютно неприемлемо".
Президент Азербайджана подчеркнул, что, выдвигая неприемлемые условия, Армения "фактически уничтожает переговорный процесс и хочет изменить формат переговоров". "Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это - открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей, которая неоднократно доводилась до них (армянской стороны) и официально, и за закрытыми дверями", - подчеркнул азербайджанский лидер. Он заявил, что Баку отвергает и все остальные условия.
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