Российский отряд космонавтов сокращен из-за состояния здоровья Николая Тихонова
17:12 31.07.2020 Источник: Интерфакс
Трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым расторгнут в пятницу, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
"Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ЦПК.
В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" - 31 человек, из них 23 действующих космонавта и восемь кандидатов в космонавты-испытатели.
Тихонов вместе с космонавтом Андреем Бабкиным должен был в апреле отправиться на МКС, однако в феврале экипаж был снят с подготовки и заменён на Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые работают на МКС в настоящее время. Как пояснил 19 февраля журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, причиной замены стали медицинские проблемы одного из членов экипажа. Позднее стало известно, что проблемы возникли у Тихонова.
В июне 2009 года, после прохождения курса общекосмической подготовки, на заседании Межведомственной квалификационной комиссии Тихонову была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". В дальнейшем проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе Международной космической станции (МКС).
НОВОСТИ
- 23:00 31.07.2020
- Осужденный на смертную казнь в США Джохар Царнаев пока избежал казни
- 22:35 31.07.2020
- Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты
- 21:35 31.07.2020
- Задержанные граждане России не собирались лететь из Минска в Стамбул - СК Белоруссии
- 21:20 31.07.2020
- British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа
- 21:00 31.07.2020
- Последствия пандемии COVID-19 мир будет ощущать не один десяток лет - ВОЗ
- 20:40 31.07.2020
- Студентам в ВУЗах Роспотребнадзор рекомендует мерить температуру дважды в день
- 20:10 31.07.2020
- Назначена дата возобновления пассажирского сообщения с Абхазией
- 20:00 31.07.2020
- Российские власти объяснили скопление машин на границе с Беларусью
- 19:45 31.07.2020
- Истребитель ПВО России отогнал от границ американский самолет-разведчик
- 19:30 31.07.2020
- Курс евро достиг отметки в 88 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать