Российский отряд космонавтов сокращен из-за состояния здоровья Николая Тихонова

17:12 Источник: Интерфакс

Трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым расторгнут в пятницу, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ЦПК.

В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" - 31 человек, из них 23 действующих космонавта и восемь кандидатов в космонавты-испытатели.

Тихонов вместе с космонавтом Андреем Бабкиным должен был в апреле отправиться на МКС, однако в феврале экипаж был снят с подготовки и заменён на Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые работают на МКС в настоящее время. Как пояснил 19 февраля журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, причиной замены стали медицинские проблемы одного из членов экипажа. Позднее стало известно, что проблемы возникли у Тихонова.

В июне 2009 года, после прохождения курса общекосмической подготовки, на заседании Межведомственной квалификационной комиссии Тихонову была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". В дальнейшем проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе Международной космической станции (МКС).