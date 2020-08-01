Франция: Следствие против Депардье по делу об изнасиловании могут возобновить

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Франции направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер Жерар Депардье. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в прокуратуре.

Данный запрос был направлен в пятницу после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия. Агентство отмечает, что поданная ею жалоба в виде гражданского иска подразумевает практически автоматическое начало расследования.

Расследование по жалобе, поданной в августе 2018 года в прокуратуру города Экс-ан-Прованс (юг Франции) было прекращено в июне 2019 года. Неназванная актриса, которая утверждала, что работала с Депардье, заявила, что он домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальной репетиции пьесы" 6 и 13 августа 2018 года. После многочисленных проверок и допроса актера следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений.