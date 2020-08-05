На турецких курортах резко выросло число заражений коронавирусом
09:05 05.08.2020 Источник: Lenta.ru
На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.
«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он. Министр отметил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных.
По его данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели.
В конце июля Коджа допустил введение новых ограничительных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны. Министр отметил, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, однако волна еще продолжается.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни. Lenta.Ru
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