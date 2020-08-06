Задержан подозреваемый в радикализме и домогательствах имам
12:00 06.08.2020
В распоряжении РЕН ТВ появилось видео задержания имама-хатыба мечети в городе Лесосибирске (Красноярский край) Марата Мухаметшина, который подозревается в домогательствах и радикализме. Как выяснилось, задержали имама еще несколько дней назад, но известно об этом стало только сегодня, после ареста.
Полицейские застали мужчину врасплох - по месту его жительства. При обыске у мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли персональный компьютер и ноутбук, где содержался контент экстремистского характера, BDSM-атрибутику, которая "соседствовала" с религиозной литературой (изъято 19 книг), 6 мобильных телефонов, банковскую карту, а также устав его организации. Все изъятое было направлено на исследование.
Мухаметшина подозревают в содействии террористической деятельности и в преступлениях сексуальной направленности, а именно в принуждении к действиям сексуального характера. По имеющимся данным, в материалах дела говорится о 2 эпизодах домогательств в отношении прихожан мечети.
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