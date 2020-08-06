0
0
108
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в радикализме и домогательствах имам

12:00 06.08.2020

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео задержания имама-хатыба мечети в городе Лесосибирске (Красноярский край) Марата Мухаметшина, который подозревается в домогательствах и радикализме. Как выяснилось, задержали имама еще несколько дней назад, но известно об этом стало только сегодня, после ареста.

Полицейские застали мужчину врасплох - по месту его жительства. При обыске у мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли персональный компьютер и ноутбук, где содержался контент экстремистского характера, BDSM-атрибутику, которая "соседствовала" с религиозной литературой (изъято 19 книг), 6 мобильных телефонов, банковскую карту, а также устав его организации. Все изъятое было направлено на исследование.

Мухаметшина подозревают в содействии террористической деятельности и в преступлениях сексуальной направленности, а именно в принуждении к действиям сексуального характера. По имеющимся данным, в материалах дела говорится о 2 эпизодах домогательств в отношении прихожан мечети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 06.08.2020
Публикации о поступлении в вузы по целевому набору без конкурса некорректны - Минобрнауки
0
30
12:20 06.08.2020
Украина запросила у Белоруссии выдачу задержанных ранее граждан России - глава МИД
0
57
12:05 06.08.2020
Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши
0
91
11:32 06.08.2020
С начала президентской компании в Белоруссии задержаны более 1,3 тыс человек - правозащитники
0
139
11:20 06.08.2020
В Хабаровске арестовали еще двух участников несогласованных акций в поддержку Фургала
0
153
11:05 06.08.2020
США готовы выплатить до $10 млн за информацию о лицах, причастных к вмешательству в выборы
0
152
11:00 06.08.2020
В России за сутки выявили 5 267 случаев заражения коронавирусом
0
165
10:32 06.08.2020
Госдеп счел Россию главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды
0
209
10:20 06.08.2020
В Бейрут прибыл третий самолет МЧС России
0
199
10:05 06.08.2020
Почти три четверти приговоров в РФ не связаны с лишением свободы - ФСИН
0
215

Возврат к списку